Internetis on palju meeme, kus seksi üle naerdakse. Peaaegu kõik on kuulnud piinlikke lugusid sõprade intiimsetest kogemustest ja üleüldse on seks sündmus mille raames võib kõike juhtuda. Loomulikult kõige ebasobivamatel hetkedel. Sellegipoolest on voodi koht, kus pole alasti mitte ainult keha vaid ka hing ja seega tasub seal naerda pigem ettevaatlikult. Isegi kui tundub, et hetk selleks on õige või ajab itsitama sellepärast, et olete närviline.