Lapsepõlvest saadud kogemused, mis mõjutavad meid sügaval pinna all, on näha kõik läbi 4. maja. Enamasti on see seotud ema ja emaliiniga, kuid näitab eelkõige suhet emotsionaalsema ja hoolitsevama vanemaga. Perekondades, kus ema on keskendunud rohkem oma isiklikule teostusele ja karjäärile, võib 4. maja kirjeldada isa (juhul, kui isa on tundlikum pool). See valdkond on seotud vanemaga, kes on emotsionaalsem ja «emalikum».