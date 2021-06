EESTI MEHE MUREKIRI ⟩ Kas lätlaste riistad on väiksemad kui eestlastel?

«Kuulake mind ära, sest asi on imelik. Läksin Lätti ja ostsin Daugapilsist paki kondoome. Durex, samad on ka Eestis müügil, ja tee mis tahad, aga liiga väikesed! Ok, pole probleemi. Läksin ostsin Durex brändi teised kondoomid, mida olen ka Eestis kasutanud, ja ikka f***ing liiga väikesed! Ma ei saa aru, kas mu riist on Lätis meeletult kasvanud või toimub siis mingi turu-uuringut järgides tootmine lätlastele? Ma ei tee nalja! Samas lugesin, et Durex paneb alati pakile «suur», isegi kui need suured ei ole! Raske on lätlasi n***ida niimoodi! Igatahes võtan need Läti kondoomid koju kaasa ja teaduse nimel ostan Tallinnast sama brändi.»