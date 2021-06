7 üllatavat märki, et su kohtingukaaslane on psühhopaat

Kõige ohtlikum osa psühhopaatide juures pole mitte nende patoloogiline valetamine ja petmine. «Kõige ohtlikum on hoopis fakt, et paljusid nende taktikaid võetakse eksitavalt kui positiivseid märke, mille tõttu sa armud neisse väga kergelt,» hoiatab autor ja loodab, et kui me tema vigadest õpime, siis saame end säästa. Tasub ka tähele panna, et iga psühhopaat on nartsissist, kui mitte iga nartsissist pole psühhopaat. Ja mida rohkem järgnevaid omadusi su kohtingukaaslasel on, seda kiiremini peaksid põgenema.