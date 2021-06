24-aastane neiu proovib videos selga nii parajat kui kitsast rinnahoidjat ja võrdleb neid omavahel. Esiteks tuleb kontrollida paelu – need peaksid olema mugavad ega tohiks õlgu soonida. Kui paelad teevad haiget ja hõõruvad, pole selga proovitud pesu suurus järelikult õige. Seejärel tuleb vaadata, kas rinnahoidja on ümbermõõdult paras. «Hästi istuva rinnahoidja puhul saad sõrme ilma erilise pingutuseta naha ja kinnituskoha vahele pista,» ütleb Madison. Kui pesu on nii kitsas, et sõrm mahub vaevu vahele, hakkab kinnituskoht muljuma.