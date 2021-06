Suhteguru sõitis armastuse pärast teise maailma otsa: läksime kaks päeva hiljem lahku

View this post on Instagram

Suhteguru Jana Hocking võttis ette pika teekonna Austraaliast Londonisse, et minna mehe juurde, keda tol ajal oma eluarmastuseks pidas. Ta võttis suure riski, lootuses, et ilus muinasjutt jääb püsima. Paraku läks paarike kaks päeva hiljem nii lootusetult tülli, et ainus võimalus oli lahkuminek, kirjutab väljaanne DailyStar.