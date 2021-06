Beebiõli on küll hea niisutaja, kuid see ei sobi päevitamiseks. FOTO: Shutterstock

Pole oluline, milline aastaaeg parajasti on, armastame kuldpruuniks päevitunud nahka. Olgem ausad, kõik tunnevad end paremini ja enesekindlamalt, kui meil on mõnus peavitus peal. Et pruun jume kiiremini külge meelitada, kasutatatakse erinevaid nippe.