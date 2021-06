Varem tuli intiimsete vidinate ostmiseks läbida terve kadalipp. Kõigepealt vahtida poe ees kartlikult ringi, et keegi ei näeks. Siis astuda sellesse «õudsesse pervertide asutusse», mis tõenäoliselt asus kuskil kahtlases keldris. Siis punastades oma soove müüjale kirjeldada ja ilmtingimata vabanda, et «ega ma endale, sõber palus osta».

Nüüd on lihtsam. Esiteks on veebipoodide võrgustikust saada absoluutselt kõike, teiseks on sekspoode igal sammul ja need ei tundu millegi poolest eriliste või hirmutavatena.