Arstid hoiatavad: sotsiaalmeedias levib ohtlik trend, millega naised kindlasti kaasa minna ei tohiks

Arstid tõdevad, et naised ei tohiks intiimpiirkonna puhastamiseks kasutada sidrunit või teisi tsitruselisi puuvilju, kuna need võivad vagiinat ärritada. Paraku on sotsiaalmeedias just selline trend hiljaaegu levima hakanud. Mitmetes foorumites üritatakse keelitada pahaaimamatuid naisi trendiga kaasa minema, öeldes, et sidruniveega pesemine aitab ennetada ebameeldivat lõhna ja rasestumist, kirjutab DailyStar .

Tervist ohustav teguviis on eriti levinud Aafrikas, nt Tansaanias, kus noored naised usuvad, et sidruniga tupe puhastamine aitab pärast seksi seemnerakkudest lahti saada. Paljud on kindlad, et sidrun annab intiimpiirkonnale ka hea lõhna. Dr Sarah Jarvis paneb neidudele südamele, et sotsiaalmeedias levivad kuulujutud ei vasta tõele ning sidrunimahl võib tuppe tõsiselt kahjustada. «Sidrunimahlaga tupe puhastamine on kohutav mõte,» ütleb arst. «See on tugevalt happeline ning võib õrna intiimpiirkonda kahjustada.» Sidrunivesi võib tekitada ärritust, põletikku, põhjustada valulikku seksi ning vagiina pH paigast ära viia.