Külmkapita suvekodu: kuidas kiiresti riknevat toitu säilitada

Lähedal asuv kaev aitab seda ülesannet oluliselt lihtsustada. Piisab, kui panna toiduained ämbrisse, sulgeda kaas ja lasta see õrnalt köie või kaevuketi abil vette.

Piim

Piim tuleb keeta ja lisada näputäis suhkrut ja soodat. Teine võimalus on pakkida piimapurk pehme kanga või vati sisse ja asetada külma vee kaussi. See lahendus vajab omakorda varjus või pimedas säilitamist. Oluline on mitte unustada külma vee lisamist, kuna see imendub kangasse, hoides piima jahedana.

Juust

Juustu saab säilitada mitu päeva, kui pakkida see soolvees leotatud küpsetuspaberi sisse. Kui juustukera on suur, soovitatakse see väiksemateks tükkideks lõigata, et säilivusaega pikendada. Samal viisil saate säilitada võid.

Lihatooted

Proovige hoida liha külmununa nii kaua kui võimalik. Selleks saate selle pakkida mitmesse ajalehepaberi ja kanga kihti, kirjutab portaal NashGazon. Lisaks kestab keedetud liha kauem kui toores liha.

Hautatud, praetud või keedetud liha võib panna klaaspurki, lisada taimeõli, et liha pind oleks üleni kaetud ja sulgeda kaanega. Värske liha hoidmisel on oluline see kontidest eraldada. Vanarahvas soovitab liha hoida nõgese- või mädarõika lehtedesse mähituna.

Kanamunad