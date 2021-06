Kuidas sina duši all käid? Ilmselt see ongi põhjus, miks hommikuti nii unine oled

The Suni sõnul muudab hommikune kuum dušš sind hoopis unisemaks. Põhjuseks on see, et kui tuled kuuma duši alt välja ja astud jahedasse toaõhku, langeb kehatemperatuur järsult. Kuum vesi tekitab lõdvestunud seisundi, mille tulemusel tekib tahtmine mõneks hetkeks pikali visata.

Et unisust vältida, peaks dušš lõppema külma ja kuuma vee vaheldumisega. See avab naha all olevad kapillaarid, mis suurendab verevoolu. See tähendab, et enne duši alt väljumist peaksid olema umbes 30 sekundit külma vee all. Pärast seda keera vesi tagasi kuuma peale ning naudi seda samuti 30 sekundit. Ja siis uuesti külma peale ja nii edasi.