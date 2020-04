Eksperdid räägivad, kuidas kätepesust ning -desinfitseerijast enim võtta

Well+Good rääkis käte pesemisest ning erinevatest desinfitseerijatest immunoloogi ja mikrobioloogiga, kelle sõnul ei ole mitte kõik poelettidel saada olevad tooted üheväärselt head. Immunoloog dr. Tania Elliott ütleb, et käte desinfitseerijad, mis sisaldavad vähem kui 60% alkoholi, ei ole efektiivsed. "Uuringud on näidanud, et tooted, mille alkoholisisaldus jääb vahemikku 60-95% on palju efektiivsemad pisikute hävitamises kui need, mis sisaldavad alkoholi vähem või ei baseeru sellel üldse," toob dr. Elliott välja ning lisab, et tema enda lemmiktoode sisaldab lavendliõli, mis annab kätele meeldiva rahustava lõhna ning aitab neid ka veidi niisutada.

Mikrobioloog Jason Tetro ütleb, et sama oluline kui toote sisu on see, kuidas sa desinfitseerijat peale kannad. "Pane endale törts ainet pihku ning alusta selle liigutamist kõigepealt peopesade vahel. Seejärel liigu käeselgadele, peale mida määri ainega kokku ka sõrmed, sealhulgas ka nende küljed, ning viimaks pöial," selgitab Tetro järjekorda. "Ära pöialt kindlasti unusta, sest minu kogemuste kohaselt jääb inimeste just see sõrm enim tähelepanuta." Kokkuvõttes peaksid su käed desinfitseerijast niisked olema umbes 15 sekundit, seega kasuta ainet pigem külluslikult.

See võib küll loogiline olla, ent tundub, et see tarkus vajab siiski kordamist: kätedesinfitseerija kasutamine ei asenda seebi ja veega käte pesemist! "Kui on võimalus, vali seebi ja veega käte pesemine, isegi kui tegemist pole antibakteriaalse seebiga," ütleb dr. Elliott. "Seep ja vesi eemaldavad kätelt rohkem erinevaid pisikuid, käsi desinfitseeriv aine kõigi nendeni ei jõua." Tetro lisab, et kuigi desoaine tapab kätel elavad bakterid, siis käte pesemine eemaldab su nahalt aktiivselt kõiksugused mikroobid, olgu need siis elus või surnud.

Oma käte korralikuks pesemiseks soovitatakse viiesammulist protsessi.

1. Tee oma käed kuuma või külma puhta veega täielikult märjaks.

2. Hõõru käsi omavahel kokku niikaua, kuni seep ja vesi moodustavad vahu. Ole kindel, et puhastaksid kindlasti sõrmede vahelt ja küünte alt, ära unusta pöialt!

3. Hõõru oma käsi vähemalt 20 sekundi jooksul.

4. Loputa käed korralikult puhta veega.

5. Kuivata käed kas puhta rätiku või kätekuivatiga.