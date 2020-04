Lihtne nipp, kuidas maitserohelist külmikus kuni kuu aega värskena hoida

Siiski on mõned nipid, mille abil maitserohelist oma külmkapis või sügavkülmas mitu nädalat või isegi kuud värskena hoida. Andrea Mathis, Alabamas töötav toitumisnõustaja ütleb, et värsked ürdid on tema arvates üks tervisliku toitumise parimad osasid. «Kui ma valmistan soolaseid toite, magustoite või isegi kokteile, maitserohelise lisamine annab kõigile toitudele justkui elujõudu,» ütleb naine. «Minu lemmikud on rosmariin, basiilik, münt, tüümian ning till. Need mitte ainult ei muuda toidu välimust isuäratavamaks, vaid lisavad ka maitset ning aroomi, mis annab su toidule erilise elegantsi.»