6 inimtüüpi, kellest südamevalust pääsemiseks kohtingutel käies pigem kaarega eemale hoida

Kui soovid endale mõnusat ja elutervet suhet, on targem meelde jätta, et kõigi inimestega ei ole mõtet kohtama minna. Paljud neist võivad olla meie sõbrad aga mitte kaaslased. Nendest viimastest me just räägimegi.

Kaaslane, kes elab oma minevikus

Kas sa päriselt sooviksid olla oma kaaslase «igavene teine»? Ilmselt mitte. Seega, kui ta pole oma endisest suhtest veel üle saanud siis anna talle aega. Kui ta võrdleb sind oma eksiga, siis ei saa sa ilmselt kunagi tema unistuste naiseks ning sellel suhtel on eoses juba kriips peale tõmmatud. Kui otsustad talle siiski võimaluse anda, on ka tõenäoline, et mingil hetkel saab ta oma minevikus olnust üle, aga olgem ausad - see tõenäosus on väga väike.

Kaaslane, kelle jutt jääb sulle ebaselgeks

Rääkimine on suhtes juures väga oluline detail. Suured tunded, head emotsioonid, üksteise märkamine või mis iganes detail ei korva seda, kui kaaslane sinu ees salatseb või keerutab. Tõenäoliselt soovivad kõik endale siiski kaaslast, kes oma jutuga ümber pudru ei keerutaks ja nendega ausad oleks. Kui ta keerutab ning ei soovi oma minevikku sinuga jagada, siis pigem ära temaga kohtama mine.

Kaaslane, kellel puuduvad tulevikuvisioonid

Vale paistab läbi ning tagamõteteta unistused samuti. Kui su kaaslasel enda ega sinu tuleviku osas ühtegi kindlat plaani ei ole ega tule, on see suhe juba eoses hukule määratud.

Kaaslane, kes on iseenda kõige suurem kinnisidee

On väga oluline, et kaaslane märkaks enda kõrval ka sind. Endast hoolimine on samuti oluline, aga kui kaaslane räägib vaid endast ning sinust üldse välja ei tee, pole mõtet temaga pikemalt tegemist teha. Hoolimine on üks suur osa suhtest ja kui seda pole siis suure tõenäosusega seda ka ei tule.

FOTO: Shutterstock

Kaaslane, kes võtab alati kõigi vead omaks

Muidugi on oluline enda vigu tunnistada, aga see ei tähenda seda, et kaaslane peaks enda kanda võtma kogu maailma vead. Lõpmatu vingumine ei meeldi mitte kellelegi ja kui inimene end kogu aeg milleski süüdistab, muutub ta paratamatult täielikuks peavaluks. Kas sa sellist elu endale soovidki?

Kaaslane, kes pole sinu jaoks kunagi olemas