7 küsimust, mis toovad siirama vastuse kui «Kuidas sul läheb?»

Peale teretamist on nüüd tihti raske vestlust orgaanilisel viisil jätkata, eriti kui pole vestluskaaslast nädalaid näinud või tead, et praeguse koroonakriisi tõttu on tema elus toimunud suured ja/või elu raskemaks tegevad muutused. Kui «Kuidas sul läheb?» tundub veidi üheülbalise või emotsioonitu küsimusena, siis millisel moel saaksid vestlust jätkata nii, et lähedase käest tema olukorra kohta soovi korral ka mõne sügavama vastuse saaksid?

«Neil päevil tunduvad vestlused kohmakad, sest meie elud on asetatud väga ebameeldivale ning harjumatule taustale,» ütleb suhteterapeut Debra Roberts. «See paneb meid kahtlema, kas peaksime üldse suhtlust alustama, sest me kõik tegeleme parajasti ju samade stressoritega. Ent ära lase piinlikkustundel end takistada: kirjuta oma lähedastele; ütle neile tere; uuri, kuidas neil läheb ning anna neile märku, et sa mõtled nende peale.»

Kui oled aga sõpradele kirjutanud, et nende elu kohta küsida, siis kuula ka nende vastuseid. See võib küll tunduda iseenesestmõistetav, ent Roberts ütleb, et vestluses oma korda oodates võib tähelepanu kergesti hajuda. Seetõttu oleks mõistlik sõbrale kohe alguses öelda, kui tunned, et tahad tingimata ise millestki olulisest rääkida või vajad lihtsalt kedagi, kes su tundepuhangu ära kuulaks. Et sellised vestlused mõlemale osapoolele kasulikud oleksid, leia vestluse käima tõmbamiseks inspiratsiooni nendest seitsmest küsimusest, mis on tunduvalt parema energiaga kui «Kuidas sul läheb?».

1. «Mida sa täna teed?»

Küsi seda oma sõpradelt, et saada teada, milline nende tavaline päev isolatsioonis siis tegelikult ikkagi välja näeb. On võimalik, et mõni punkt nende päevakavas annab ka sulle endale inspiratsiooni, et ennast paremini ree peal hoida.

2. «Mis sealpool ekraani toimumas on?»

See küsimus töötab hästi siis, kui kirjutad kellelegi, kes peab karantiinis olema koos mitmete teiste inimestega. Küsimuse sõnastus ei ole indiviidipõhine, seega on sul suurem võimalus teada saada, milline on olukord terves majapidamises, sest kui su lähedane peab kellegagi pead-jalad koos olema, siis mõjutab see kindlasti ka tema enesetunnet.

3. «Kuidas sa oma aega töö/lõõgastumise/partneri/laste vahel tasakaalus hoiad?»