Nüüd siis teame: selgus ametlik vanus, millal inimest vanaks pidada

Uuringust selgus, et suur osa inimesi pidas end just 57-aastasena vanaks. Vananemisnähtude hulka kuulus nii suurenenud mure enda tervise pärast kui ka teised välised näitajad nagu näiteks: kortsud, kehakaalu suurenemine, hallid juuksed, juuste väljalangemine ja pigmendilaigud.

Vanemaks saamisele viitab ka see, et hakatakse kartma, et ühel hetkel ei suudeta enam enda eest hoolitseda. Ka majanduslik mure kerkis vananemisega seotud märkide hulka. Umbes 45% vastanutest väitis, et pole pensioniks raha kogunud.