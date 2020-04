RETSEPT ⟩ Võrratult maitsev ja kreemine karulaugurisoto

Haki sibul peeneks ning prae võiga tasasel tulel klaasjaks. Lisa riis ja kuumuta segu 2 minutit tihedalt segades. Lisa vein ning kuumuta, kuni see on täielikult riisi sisse imendunud. Lisa 2 dl kuuma köögiviljapuljongit ja kuumuta toitu aeg-ajalt segades, kuni puljong on peaaegu imendunud. Lisa ülejäänud puljong kulbikaupa risotole seda tihedalt segades. Jätka lisamist ja segamist nii kaua kuni riis on al dente ning risoto on muutunud mõnusalt kreemjaks. Sega juurde karulaugupesto, hakitud karulauk ja kuumuta risoto uuesti läbi.