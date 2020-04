TEST ⟩ Tõnu Trubetsky 57: kui hästi tunned ansambli Vennaskond laule?

Tõnu on olnud abielus ning tal on kokku viis last: Tõnu Trubetsky Jr, Madeleine Angelique Trubetsky, Edyta Ingrida Trubetsky, Tom Claude Trubetsky ja Reginleif Trubetsky. 2018. aastal suri noorelt Trubetsky tollane elukaaslane Liis Lille.

Muusikuna on ta tegutsenud mitmetes erinevates bändides: The Flowers of Romance, The Flowers of the Universe, Vürst Trubetsky & J.M.K.E, The Un Concern, kitarristina ansablis Operatsioon Õ, Felis Ultramarinus ning Vennaskond. Tõnu kannab ka esinejanime Tony Blackplait ning on erinevate bändidega kokku välja andnud üle 30 albumi.