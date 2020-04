UURING ⟩ See isikuomadus tagab tugevama immuunsuse

Kui ka sina oled üks nendest inimestest, kes kergesti haigeks ei jää, võib põhjus peituda isiksuses. Uuringute kohaselt on avatud olemisega, energilised ja enesekindlad inimesed tugevama immuunsussüsteemiga. Seevastu on kohusetundlikud või ettevaatlikud inimesed kõige nõrgema immuunsusega.

Uuringus osalenud inimestelt võeti vereproov ja viidi läbi isiksuseuuring, milles vaadeldi viite erinevat omadust. Selgus, et entusiastlike ja avatud inimeste valgetes verelibledes oli vähem proinflammatoorseid geene, mis aitavad võidelda põletikuliste haiguste vastu. Teisalt olid kohusetundlikel inimestel kõrgemad põletikulised geenid ja kahjustatum imuunsussüsteem.

Teadlased usuvad, et kuna avatud olemisega inimesed on sotsiaalsemad ja seetõttu puutuvad inimestega rohkem kokku, siis ka nende immuunsussüsteem on põletikuvastaseks võitluseks tugevam.