Asjad, mida haigestumise korral kodus varuks hoida

Lifehacker rääkis perearst Ada Stewartiga, kes on valitud Ameerika Perearstide Akadeemia (American Academy of Family Physicians) presidendiks. Ideaalis oled need asjad muidugi koju varunud enne haigestumist, ent on võimalik ka leppida kokku tagavaraplaan mõne sugulase või sõbraga, kes need sulle ukse taha toimetada saab. Võimalik on kasutada ka mõne kullerteenuse abi.

Palavikualandajad

Üks koroonaviiruse sümptomitest on tihti palavik, mis võib olla päris kõrge, seega on oluline, et kodus oleksid olemas sobivad palavikualandajad. Sellised ravimid sisaldavad tavaliselt toimeainena kas paratsetamooli või ibumetiini. Stewart toob välja, et kasutatavate ravimikoguste osas tuleb kindlasti järgida pakendil olevaid juhiseid.

Palju diskussiooni on tekitanud küsimus, kas ibuprofeeni sisaldavaid ravimeid tohib koroonaviiruse diagnoosiga võtta. Tegelikult peetakse ibuprofeeni koroonadiagnoosi puhul ohutuks, seega kui sinu kodune palavikualandaja sisaldab just seda toimeainet, pole mõtet hakata riskima apteeki minemisega, et tuua endale mõni teine ravim. Tee lihtsalt kindlaks, et sul on kodus palavikualandajaid piisavalt.

Toit

Kui sa oled haige, siis ei tohiks sa majast välja minna. Seetõttu on väga oluline, et sul oleks kas piisav toidukogus kodus varuks või vähemalt plaan, kuidas haigena toitu juurde hankida. Pisut planeerimist teeb elu lihtsamaks, sest hetkel on paljud toiduga tegelevad kojukandeteenused üle koormatud, seega võib nende kaudu toidu saamine oodatust kauem aega võtta.

Kodused puhastusvahendid

Praeguses olukorras peaksime kindlasti oma kodusid tihedamalt koristama, pöörates erilist tähelepanu pindadele, millega inimestel kõige rohkem füüsilist kontakti esineb. Kui sa peaksidki haigeks jääma, siis tuleb puhastamisele kindlasti rohkem tähelepanu pöörata, eriti kui sinuga koos elab veel teisi inimesi. Seetõttu on oluline, et sul oleks kodus piisavalt puhastusvahendeid, et oma kodu korralikult vähemalt kahe nädala jooksul puhtana hoida.

Kaitsemaskid

See osa kehtib vaid juhul, kui sa oled ise haige, aga pead siiski inimeste seas liikuma. Kanna maski siis, kui sina oled haige, et vältida teiste inimeste nakatamist. Stewart ütleb ka seda, et maski võiks samuti kanda need inimesed, kes haigete inimeste eest hoolitsevad.

Seep ning desinfitseerimisaine kätele

Loomulikult hoiavad kõik praegu oma käed eriliselt pestute ning desinfitseeritutena, ent kui sa peaksid haigeks jääma, siis on seep ning desoaine sulle veelgi olulisemad kaaslased, et saaksid vältida endaga koos elavate inimeste nakatamist. Nagu ka kodupuhastusvahendite puhul, peaks ka käte küürimiseks mõeldud aineid olema kodus vähemalt kahe nädala varu.

Kraadiklaas

Koroonaviiruse üks sümptomitest on palavik, seetõttu on kasulik, kui sul on kodus kraadiklaas, et kehva enesetunde korral ennast kraadida või haiguse olemasolu korral oma kehas aset leidvaid temperatuurimuutusi jälgida. «Sul peaks olema kraadiklaas, kui see on võimalik,» ütleb Stewart, lisades juurde, et tegemist on eelkõige siiski kontrolliva abivahendiga, sest kui sul on kõrge palavik, tunned sa selle ka ilma täpset temperatuuri teadmata ära. Kui tunned ennast palavikuliselt, tasub järgmise sammuna helistada oma perearstile ning temaga oma sümptomite osas konsulteerida, et panna paika edasised sammud.

«Kuula oma keha»