PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 24. aprill: Kaljukits lahendab vanu probleeme, Kalad alustavad ehitust

Jäär

Sa ei suuda olla mõtetega tänases päevas, unistused on suured. Kui sa ei näe nende heaks täna vaeva, ei pruugi need iseenesest täituda.

Sõnn

On tunne, et kõik õnnestub paremini, kui see on detailselt planeeritud. Tööasjus võibki see nii olla, aga isiklikku elu ära nii täpselt paika pane.

Kaksikud

Võid tunda ebakindlust ja armukadedust, kui sulle oluline inimene suhtleb kellegi teisega väga sundimatult ja lõbusalt.

Vähk

Liigne vaagimine selle üle, millised äpardused võiksid sind tabada, ei tee olukorda paremaks. Hoidu mõtete ketramisest.

Lõvi

Sul tuleb otsustavalt tegutseda, sellest sõltub, milliseks kujunevad arengud. Kaotada pole peaaegu midagi, aga võita on palju.

Neitsi

Tunned end õnnelikuna. Seetõttu on teistelgi hea sinuga suhelda – oled nende suhtes veel hoolivam ja abivalmim.

Kaalud

Keegi käitub ebaõiglaselt. Et aga olukord ei puuduta otseselt sind, ära asu seda klaarima, see on asjaosaliste ülesanne.

Skorpion

Keegi üritab sinu jalgealust õõnestada. Võimalik, et inimene, kellel on endal probleemid, on sinu peale lihtsalt kade.

Ambur

Mida külvad, seda lõikad. Kui oled olnud heatahtlik ja osanud teisi vajalikul momendil toetada, hoitakse nüüd ka sind.

Kaljukits

Vana probleem õnnestub sirgeks rääkida. Seeläbi saad lahti sind rõhunud painavast tundest ning elu tundub ilusam ja helgem.

Veevalaja

Rutiinne tegevus, mis iseenesest ei tohiks sinu jaoks keeruline olla, on sind ära väsitanud. Vajad vaheldust.

Kalad