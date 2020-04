11 toitu, mis stressitaset langetavad

Kõrge stressitaseme korral tasub pigem oma keha eest hoolitseda kui seda rämpstoiduga veelgi enam rünnata. Kuna kehal on stressile ka väga füüsiliselt tuntavad reaktsioonid, mis tihti avalduvad näiteks lihaspingete, veresuhkru taseme tõusu, puperdava südame ning hingamismuutustena. Sellesse patta veel seedeprobleeme lisades läheb pilt veelgi halvemaks. Seetõttu on mõistlik proovida stressitaseme langetamist lisaks traditsioonilistele viisidele ka seestpoolt ning teha seda nende toiduainete abil.

Tervislik avokaado sisaldab palju B6 vitamiini, mis aitab stressitaset langetada ning on toeks närvisüsteemi normaalsele tööle. Lisaks sisaldavad need suurt annust kaaliumi, mis aitab vererõhku reguleerida.

Oomega-3 rasvhappeid täis olev punane kala on looduslik tujutõstja, lisaks aitab see kaitsta su südant, sest stress mõjub südameveresoonkonnale väga halvasti ning võib viia krooniliste probleemideni.

Stressitaseme vastu aitavad ka joogid, näiteks on üks selline vedelik hapu kirsimahl, mis sisaldab muuhulgas melatoniini, aidates nii kaasa inimese rahustamisele kui ka headele magamisharjumustele. Rahustava toime tõttu on mõistlik kirsimahlaga end kosutada pigem õhtuti.

Madal magneesiumitase organismis toob kaasa palju negatiivset, muuhulgas kõrgema stressitaseme ning suurema ohu depressiooni tekkeks, lisaks aitab magneesium reageerida kortisooli ning vererõhku. Seetõttu on hea mõte süüa magneesiumirikkaid toite. Üheks selliseks rokkstaariks on näiteks oad, mida leiab väga paljudes erinevates vormides ning mis on nii universaalsed, et sobivad praktiliselt kõigi toitude sisse.