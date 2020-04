6 põhjust, miks jalutuskäigud on sinu kehale head

Tõmbab vereringe käima

Tegelikult panevad sinu vereringe kiiremini käima kõik liigutused, mida oma kehaga teed. Palju rohkem saab sinu keha jalutuskäikudest kasu aga siis, kui sellele oma mõtetega hoogu juurde annad. Mõtestatud kõndimine aitab sinu vereringet parandada eriti just jalgades. Samuti vähendab see krampide tekke võimalust ning paneb sinu jalgades energia taas voolama. Seda aga vaid siis, kui oma kõndimist hoolega jälgid.

Parandab seedimist

Teadagi on üks mõnus jalutuskäik parim asi pärast söömist, eriti kui tunned, et oled söögiga veidi liialdanud. Liigutamine aitab sinu maol kehas paremini toitu seedida. Kindlasti ei soovita me peale sööki maratoni jooksma minna, aga keskmises tempos jalutamine teeb sinu olemise oluliselt paremaks.

Vähendab ärevust

Et ärevust vähendada, tuleks leida uus tegevus, millega oma mõtted mujale suunata. Jalutamine on selleks suurepärane moodus, sest värskes õhus liikumine paneb sinu energiakanalid taas tööle. Vaatle enda ümber olevaid objekte ning mõtle nende peale. See aitab sul mõtteid ärevaks tegevatelt asjadelt eemale viia. Samuti on soovitatav kuulata kõndimise ajal meditatiivset muusikat või keskenduda linnulaulule, mis sinu ärevad mõtted kiiresti minema pühivad. Piisab vaid kümnest minutist päevas, et end oluliselt paremini tunneksid.

Leevendab depressiooni

Depressioonis olles on väga oluline end füüsiliselt aktiivsena hoida. Regulaarne trenn või jalutamine aitavad sinu kehal end vormis hoida ning paradavad ka tuju. Püüa kõndimise ajal mõelda mõne ilusa koha või meeldiva situatsiooni peale, milles kunagi viibinud oled. Kui praktiseerid seda iga päev vähemalt 10 minutit, tunned end mõne aja pärast juba tunduvalt paremini.

Parandab und

Teadagi mõjutavad meie päevased tegevused ka öist und. Uuringud on tõestanud, et mõtestatud jalutamisel on mõju uinumisele. Pärast pikka jalutuskäiku on sul õhtul tõenäoliselt palju kergem uinuda ning sinu uni on tunduvalt kvaliteetsem. Eriti hästi mõjuvad sinu kehale hommikused jalutuskäigud, mis keha üles äratavad ja peale mida tunned end oluliselt erksamana.

Muudab treeningud nauditavamaks