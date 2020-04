Just nii tihti peaksid naised tegelikult oma rinnahoidjaid pesema

«Ideaalne oleks rinnahoidjaid käsitsi pesta ja spetsiaalset aluspesu jaoks mõeldud pesuvahendit kasutada. Olen siiski realist ja tean, et elame nii hõivatud elu, ehk siis kui sa pead need masinasse viskama, kasuta õrnpesuprogrammi. Pane rinnahoidja haagid kinni ja aseta need võrgust pesukotti. Pärast pesemist riputa need kuivama. Aluspesu jaoks mõeldud pesuvahend on seetõttu oluline, kuna aitab kangal oma algset mõõtu taastada,» soovitab Etafo. Etafo ütleb, et ideaalne oleks omada 7-10 paari rinnahoidjaid ja neid ka regulaarselt kanda.