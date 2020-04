Partneri 9 häirivat tegevust, mida aktsepteerida tuleks

Läheduses olemise soov

Igaüks väärtustab isiklikku hingamisruumi, aga partner soovib koguaeg ninapidi koos olla. Lihtsalt avalda kallimale oma mõtteid ja ta mõistab sind kindlasti.

Ta ei leia pesukorvi üles

Tüütu on räpaste sokkide ja aluspükste vahel ringi laveerida ja partnerile meelde tuletada, kuhu määrdunud pesu käib. Viska edaspidi kõik must pesu voodi küljele, kus tema magab – nii peaks vihje arusaadav olema. Teine variant on ka igaühele eraldi pesukorv osta ja asetada kohta, kuhu enamasti määrdunud pesu maja visatakse.

Duši all käik võtab liiga kaua aega

Kui sa just veearvele kuluva raha pärast ei muretse, siis maailmas on hullemaidki asju, mille pärast kaua oodata. Naisterahvastel läheb duši all enamasti kauem aega, sest nad armatavad erinevate iluprotseduuridega tegeleda: kehakoorimine, kreemitamine jne. Luba oma partneril neid asju nautida.

Ta laulab koguaeg

Laulmine on parim viis hea tuju loomiseks. Laula temaga koos ja sellest võib saada teie uus ühine lõbus tegevus.

Loeb koguaeg uudiseid

Maailmas toimuvaga on kasulik kursis olla, aga eksperdid ütlevad, et pidev uudiste lugemine võib stressi põhjustada ja ebakindlust võimeldada. Jälgi, kuidas su partner pärast uudiste lugemist käitub: kui ta ei suuda koroonaviirusest rääkimist lõpetada, tuleks haigusega seotud uudiste lugemisele veidi pidurit tõmmata.

Unustab kõike

Asjade unustamine on stressi üks kõrvalmõjudest. Kuigi pidev unustamine võib tunduda tüütu omadusena, proovi mõista, et partneri aju on ilmselt ülekoormatud. Tule talle vastu: koosta nimekiri, mida teha vaja.

Ootab, et sina last distsiplineeriksid

Soovid, et ka su partner distsiplineeriks last, et ainult sinule ei peaks laskuks tähtsate õppetundide edasiandmine.

Näpib koguaeg telefoni

Väga lihtne on end sotsiaalmeedias surfamisse ära kaotada – aeg lendab linnutiivul. Selleks, et mitte kurvastada, looge ühised reeglid nutiseadme vabaks ajaks.

Jätab tühjad pakid külmkappi