Moedisainer Lilli Jahilo korraldas uue kollektsiooni jaoks eksklusiivse virtuaalesitluse

«Sel aastal tähistab Lilli Jahilo bränd oma 10. sünnipäeva ja plaan oli selleks puhuks korraldada ka suuremahuline moe-show, mille raames tahtsime lavale tuua üle 50 komplekti meie kõige värskemast ja väga erilisest Adamson-Ericu kollektsioonist. Eriolukorra tõttu me seda mõistagi korraldada ei saanud, kuid sellele vaatamata soovisime, et inimesed saaksid meie kollektsioonidega tutvuda ning veidikenegi peomeeleolust osa ja nii sündis mõte teha seda virtuaalselt,» rääkis Lilli Jahilo.

Kollektsioonide põhifookus on argi- ja peokleitidel, mille suurepärane istuvus ning moodsalt klassikaline joon on brändile toonud austajaid ja kliente üle terve maailma. Digitrükis siidkangad ning peenvillased lillemaalingutega krepid moodustavad kollektsiooni mõttelise telje. Spetsiaalselt kollektsiooni juurde loodud aksessuaaride ja autoriehtete autor on tunnustatud noor ehtekunstnik Sigrid Kuusk ning samuti integreeris moedisainer kollektsiooniesitlusse tänapäevaseid aksessuaare.