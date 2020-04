PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 23. aprill: Sõnn muutub tujukaks, Kalade südamed saavad võidu nende mõistuse üle

Tekib olukordi, kus sa pole teistega ühel meelel. Ei tasu solvuda ega riidu kiskuda, on normaalne, et igaüks näeb ilma erinevalt.

Ära hakka tegutsema enne, kui oled täpselt aru saanud, mida tegema pead ja milliste tulemusteni on vaja õhtuks jõuda.

Tänastes vestlustes on sul raske hoida konkreetset joont. Mõtted kipuvad laiali valguma, võid väljenduda paljusõnaliselt.

Sinu ootused armastatud inimesele on suured, millegipärast pead loomulikuks, et ta suudab sinu soove silmist lugeda.

Kui tunned end väsinuna, siis hoidu pingutamast. Kui keha ütleb sulle, et on vaja puhata, siis võta teda kuulda – keha on ju alati aus!