Aino Pervik 88: kui hästi tunned armastatud lastekirjaniku raamatute tegelasi?

Aastatel 1955-60 töötas Pervik Eesti Riiklikus Kirjastuses laste- ja noorsookirjanduse toimetajana ning aastatel 1960-64 oli ta Eesti Televisioonis laste- ja noortesaadete toimetaja, peale mida oli naine 1967. aastani samas asutuses mittekoosseisuline toimetaja. Alates 1967. aastast on ta vabakutseline kirjanik.

Tänapäeval on Aino Pervik eelkõige tuntud kui lastekirjanik ning mitu tema teost kuulub ka eesti lastekirjanduse klassikasse.

Samuti on naine avaldanud ka täiskasvanutele mõeldud romaane ning luulet, mis on jätnud selge jälje ka meie kirjanduslukku. Näiteks tõi kirjandusloolane Pärt Lias viieköitelises «Eesti kirjanduse ajaloos» näitena Perviku «Kaetud lauad» (1979), mis tema meelest on osa eesti olmeromaanižanri tuumikust. 1979. aasta olmekirjanduse buumi esindajate seas tõi sama romaani välja ka kriitik Rein Veidemann.