Moebrändi Alexanderlingi kevad-suvine kollektsioon sai mõjutust preeriatüdrukute elust

«See kollektsioon räägib preeria hullumeelsusest,» selgitab kollektsiooni saamislugu moekunstnik Anu Ling. «1862. aastal kiitis USA president Abraham Lincoln heaks asundustalu seaduse (Homestead Act), mis andis vallalistele naistele ja leskedele õiguse oma maatükile kauges läänes – eeldusel, et nad viibivad kohal vähemalt viis aastat. Niisiis leidus naisi, kes tulid oma kodudest Euroopast (Norras, Saksamaal ja mujal), tuues kaasa oma vara ja rõivad ning alustasid uut elu suures preerias. Sellise rändega toimunud elumuudatusega ilmnesid naistel aga ka agorafoobia ja erinevat sorti ärevushäired. Teades seda, vaatame sellele ajastule iseloomulikuks saanud musti ripsipaelu kaelas, juustesse sõlmituna ning kõrvale suunatuna hoopis teises valguses.»

Disainer Anu Lingi eesmärgiks on ka sellisest elukatsumusest leida ilu. «Kuigi rõhuvas meeleolus, kannavad preeriatüdrukud siiski satsidega täiendatud kleite, mis suunavad praktiliselt iga naise ilutaevasse,» ütleb moedisainer.

Tallinn Fashion Weeki lavalaudadel saab preeriatüdruku seljas näha ligi 30 komplekti, mille seas on pleegitamata linatoonis ja satsidega küllatud detailidega pahkluupikkuseid kleite. Kollektsiooni asümmeetrilised ja voogavad proportsioonid on maalähedases värvigammas, seda rõhutavad värske kevadise preeriarohu roheline ja kolletunud sügisheina pruun. Kasutatud on disaineri pikaaegseid lemmikuid kangaid nagu viskoosi jersey, pits ja siidikrepp.