Põhjused, miks ennast karantiinis uimase ja väsinuna tunned

Proffessor Espie ütleb ka seda, et paljud inimesed tunnevad end uimastena seetõttu, et veedavad pragu voodis rohkem aega, kui nad seda tavaliselt teeksid. Kirsiks tordil on ka puuduliku ööune tõttu tehtavad päevased uinakud. «See lõhub regulaarse uneaja, ärkamiste ning magama minekute distsipliini,» ütleb Espie ning soovitab igal inimesel lähtuvalt oma kronotüübist leida endale sobiv arv unetunde ning need päeva peale sobivalt paigutada. «Mõned inimesed ongi loomu poolest öökullid, teised hommikuinimesed. Seega tasub oma loomulikke une-eelistusi arvesse võtta ning nendest lähtuda. Head magajad ei pea isegi selle peale mõtlema, millal voodisse minna. Ära sunni ennast. Kui proovid end loomuvastaselt magama sundida, siis hoiad ennast sellega vaid frustreerituna ning oled ikkagi ärkvel.»

Kui oled voodis ning ei suuda magama jääda, soovitab Walker üles tõusta ning mingi tegevus ette võtta, et oma mõistust rahustada. «Lihtsalt lepi sellega, et okei, sul on täna keeruline magada, tõuse voodist üles, mine teise tuppa ning loe hämara valguse käes näiteks natuke raamatut või kuula mõnd taskuhäälingut ning naase voodisse alles siis, kui tunned end unisena,» ütleb mees, selgitades, et kui jääd unetusehetkel voodisse, siis treenid oma aju uskuma, et voodi on koht, kus sa ainult linade vahel viskled ega uinu.

Kui soovid oma valvelolekut parandada, siis oleks mõistlik teha nii, et sa saaksid hommikul piisava koguse naturaalset päevavalgust, soovitab proffessor Espie. «Sa tahad kasutada päevavalgust, et oma erksust parandada ning hommikust ärkamist lihtsamaks teha. Seega täida oma hommik ereda valgusega, eriti hea on naturaalne päevavalgus, isegi kui saad selle lihtsalt väljas seistes.»

Vaata üle ka päeva lõpetavad tegevused

Parandada saab ka oma õhtuseid rituaale. Hetkel on inimestel väga keeruline töö- ja puhkuse vahel vahet teha ning korralik ööuni on praegu olulisem kui kunagi varem. Seetõttu peaksid üle vaatama ka oma magamistoa keskkonna, teha see võimalikult mugavaks ning lõõgastavaks, et see aitaks kaasa enese unelainele häälestamisega. Rahuliku ümbruse saavutad näiteks magamistoast liigsete asjade ning segaduse eemaldamisega. Lisaks tee kindlaks, et su voodi näeks välja mugav ning kutsuv.

Soovitatav on lõpetada nutiseadmete kasutamine vähemalt tund enne magamaminekut ning teha sel ajal mõnd lõõgastavat tegevust nagu mediteerimine, lugemine või kuuma vanni võtmine. Lisaks tasub piirata päevast kofeiinitarbimist ning õhtusi alkoholikoguseid, sest kui kumbagi su päevas paljuks läheb, siis võib see rikkuda su und ning tekitada uimasust järgmisesse päeva.