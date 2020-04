Laulja Sam Smith paljastab: põdesin koroonaviirust, aga loobusin testimisest

27-aastane Sam rääkis Apple Music's diskorile Zane Lowele peale Demi Lovatoga ilmunud lühivideo «I'm Ready» ilmumist, et põdes koroonaviirust. Mees otsustas, et ei pöördu testimiseks arstide poole, vaid pani endale diagnoosi ise. Samas jäi ta koheselt karantiini ning ei lahkunud kodust tervelt kolme nädala jooksul kordagi. «Mind küll ei testitud, aga tean, et mul oli see viirus. Olen selles 100% kindel,» sõnas mees veendunult. «Kõik, mida ma selle haiguse kohta lugenud olen, vastas täielikult minu sümptomitele.»

Smithi õde, kes temaga koos Suurbritannias elab, oli samuti märganud venna juures erinevaid koroona sümptomeid kõigest viis päeva pärast mehe eneseisolatsiooni algust. «Istusime kõik koos kolm nädalat karantiinis, sest me lihtsalt teadsime, et mul on koroona,» meenutab Smith.

Pärast kodus esinenud iiveldust, otsustas Smith oma enesetunnet parandada erinevate artistide lauludega. «Ma tahtsin lõpuks lihtsalt laulda. Kõndisin mööda tube ringi ning laulsin nii vanu kui uusi lemmikuid,» räägib mees naerdes. «Ja nädal hiljem kaotasin oma hääle ning soovi laulda.»

Sellest olenemata ei kadunud Smithi armastus muusika vastu. Eelmisel neljapäeval avaldas ta koos Demi Lovatoga singlile «I'm ready» video ning rääkis sellest ka Lowe'le. Laulja sõnul oli tema kõige suuremaks inspiratsiooniks selle singli video tegemisel hoopiski muusikaliteater.

«Hakkasin huvituma sellest, kuidas sobiksid omavahel kokku muusikal ja popmuusika. Selle protsessi ajal olen tundnud kohati suurt häbi, sest olen siiani olnud liiga «popilik». Ma olen nagu baleriin olümpiamängudel, kes tantsib maaldusringis ja jookseb kõrgete kontsadega 100-meetri jooksu,» tõdeb mees üsna meelalt naeratades.

Mees peab eriolukorra reeglitest väga rangelt kinni ning karantiin ja sotsiaalse distantsi hoidmine on mõjutanud ka tema uue albumi ilmumist. Nimelt, teatas 27-aastane laulja 30. märtsil oma Twitteri kontol, et 5. juunil ilmavalgust nägema pidanud uue albumi «To Die For» ilmumine on edasi lükatud.

Mõned nädalad hiljem teatas Smith Zoe Ball'i BBC Radio 2 saates, et otsustas eriolukorra tõttu oma albumi pealkirja muuta, sest pidas seda kohatuks kasutada ajal, mil paljud inimesed on pidanud koroonaviiruse tõttu meie seast lahkuma. «Fännide tundlikkus ja suhtumine on minu jaoks väga olulised. On olnud väga keeruline aeg ja selle pärast otsustasin muuta nii oma albumi pealkirja kui ka selle ümbrist.»