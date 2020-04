Palju õnne! ⟩ Täna 94-aastaseks saava Elizabeth II erinevad palged läbi kümnendite

Kuninganna Elizabeth II sel aastal koroonakriisiga õnnetult samale ajale sattunud sünnipäeva traditsiooniliste aupaukudega tähistada ei taha . Loodame, et tema suurejoonelise 95. juubeli ajaks on koroonapandeemia vaibunud ning terve maailm saab armastatud monarhi sünnipäevapidustustele meediakajastuse teel kaasa elada. Seniks tuleb aga piirduda varasemate kaadritega monarhi elust.

Kuninganna Elizabeth II koos perega Frogmore'i maja juures aprillis aastal 1965. Pildil on vasakult alustades prints Philip, Edinburghi hertsog, tema käed on prints Andrew õlgadel. Praegune troonipärija prints Charles kõdistab oma värskeima väikevenna, üheaastase prints Edwardi põske ning muidugi on pildil ka kuninganna ise ning tema ainus tütar, printsess Anne.

Kuninganna kannab tänaseni avalikel üritustel tihti erksaid pastelltoone, aga miks? Arvatakse, et ta teeb seda seetõttu, et kõigil teda vaatama kogunenud alamatel oleks võimalus öelda "Ma nägin kuningannat!" isegi siis, kui tegelikult nägid nad vaid roosat udukogu. Igal juhul on see armas selgitus kuninganna värvilembusele. Lisaks näeme pildil ka väga huvitavat mütsi, mis tundub olevat kaunistatud justkui vahukommidega. Eks seegi stiilivalik jätkab briti kõrgklassi naiste seas tänaseni levinud kommet üsnagi metsiku ja lendleva disainiga mütse kanda.