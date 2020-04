4 asja, mida naine oma vagiinasse kunagi toppida ei tohiks

Kõiksugused vaginaalseks kasutamiseks mittesobilikud objektid võivad sulle tekitada valu, ärritust ning isegi infektsioone. Seega kui soovid, et su tupetervis oleks tipp-topp, siis järgnevalt on üles loetletud neli asja, mida püksist eemal hoida.

1. Toit

Kõiksugune toit. Seega kui sa ei soovi just tupeseent saada, siis ära toitu püksi topi. Eriliselt käib see «seksikate» toitude kohta. Ei maasikad, šokolaadikaste ega vahukoor oma sinu sisse sattudes sulle ja su voodielule positiivset mõju.

2. Asjad kodumajapidamisest

See peaks olema loogiline punkt, ent ikka ja jälle leiame meediast artikleid, kus üks või teine kodust leitav objekt oma tee kellegi püksi müstilisel kombel siiski leidnud on. Asjad, mis pole vaginaalseks kasutamiseks disainitud, võivad su suguelundeid kahjustada ning neid ei tohiks oma seksuaalelus kasutada - milleks siis seksmänguasjad loodud on?!

Ei nakkus, põiepõletik ega kiireloomuline visiit arstile pole ilmselt kellegi meelisasjad, seega telli majapidamisobjektide kasutamise asemel endale hoopis mõnest täiskasvanutele mõeldud poest üks korralik sekslelu.

3. Anaalmängudes kasutatud lelud

Kui kasutad oma mänguasja tagumikus, siis ei tohi see mitte mingil juhul kohe peale seda su vagiinasse minna. See käib ka peeniste, sõrmede ning suude kohta. Mitte miski ei tohiks mitte kunagi liikuda trajektooril pärakust vagiinasse. See on väga ebahügieeniline, sest paljud mänguasjad on valmistatud plastikust, silikoonist või kummist, mis tähendab, et väljaheiteosakesed võivad selle pinnale kinni jääda. Jää tagaukse juures roostavabast terasest lelude juurde ning isegi nende puhul peaks nad enne vagiinasse sisestamist keevas vees desinfitseerima.

4. Maitsestatud libesti