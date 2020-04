Facebook lõi toetuse näitamiseks uued reaktsioonid

Portaal Elite Daily kirjutab, et sotsiaalmeediagigant Facebook soovib uute reaktsioonide loomisega kasutajatele anda võimaluse teineteise suhtes erilist toetust üles näidata. Kestvas koroonapandeemias on portaali kasutajatel nüüd võimalus postitustele reageerida kallistava emotikoniga, et oma hoolivust väljendada ning saata kallistus sõbrale ka nüüd, kui see sotsiaalse distantseerumise reeglite tõttu füüsiliselt võimalik ei ole.

Paljud meist on hetkel igapäevaselt kodus, et vähendada sotsiaalseid kontakte ning järgida eriolukorras kehtestatud distantseerumisreegleid. See tekitab aga paljudes inimestes stressi ning üksildust, seega on sõprade ning perega ühenduses püsimine pandeemia ajal väga oluline. Rasketel aegadel on kallistus olnud üks viise, kuidas sõbrad ja pereliikmed saavad oma toetust välja näidata, ent hetkel ei ole see võimalik, kui sa just nende inimestega koos karantiinis ei ole. See tekitab paljudes inimestes aga turva- ning lähedustunde kaotust.

Facebook aga ei istu eriolukorras käed rüpes, vaid üritab luua virtuaalseks suhtluseks lisavõimalusi. Firma sõnul on nad nii Facebookis kui ka sõnumirakenduses Messenger loonud uued reaktsioonid, et inimestel oleks lihtsam teineteisele toetust üles näidata. Hetkel on kasutajatel võimalus Facebookis postitustele reageerida kuuel erineval viisil, ent nüüd lisandub neile ka seitsmes - kallistav emotikon, mille eesmärgiks on sümboliseerida virtuaalset lähedust.

Paari lihtsa sammuga on võimalik piiratud ajaks vahetada tavaline südamereaktsioon pulseeriva südameikooni vastu. FOTO: Kuvatõmmis Messengerist

Sõnumirakenduses Messenger on aga teistsugune võimalus hoolivust üles näidata: nimelt on kasutajatel mõne aja jooksul võimalus pildile või sõnumile reageerimiseks tavapärase südamekese asemel kasutada hoopis tuksleva südame emotikoni. Et seda ise rakenduses kasutada, hoia mobiiliekraanil sõrme paar sekundit sõnumil, millele soovid reageerida. Ettehüpanud reaktsioonimenüüs hoia sõrme taaskord paar sekundit südame ikoonil, peale mida pakub äpp sulle võimalust see tuksleva südamekese vastu välja vahetada.