Ilmselt mõjutavad kodune karantiin ning üldised sotsiaalse distantseerumise meetmed meid juba päris sügavuti, tunnistame me seda või mitte. Siit leiad just oma tähemärki painava peamise väljakutse ning soovitused, kuidas surve all mitte ainult ellu jääda vaid ka ennast hästi tunda.