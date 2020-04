Mees on maruvihane, sest naine valis nende ühisele lapsele just selle nime

Kõnealune naine ja tema abikaasa olid koos olnud juba kaheksa aastat ja ootasid oma esiklast. Paar ei suutnud lapse nime osas kokkuleppele jõuda, kuni naine esitas lõpuks ettepaneku, mis ka mehele väga meeldis.

Selgus, et lapsele valitud nimi oli inspireeritud ühe telesaate kuumast kutist, keda naine noorena imetles. Kuna saade polnud naisele kinnisideeks ja ta seda enam ei vaadanud, siis uskus, et nimevalik pole probleemiks. Abikaasa sai teada, kust lapsele valitud nimi pärineb ja vihastas, kirjutab Mirror.

«Veetsime abikaasaga viimasel ajal rohkem aega koos. Eile kaisutasime ja rääkisime beebist. See oli täiesti tavaline vestlus. Ta ütles, et on väga rõõmus, et me valisime nime Sawyer ja küsis, et kust ma selle mõtte sain,» kirjeldab naine, kuidas mehe pahameel alguse sai.

«Alguses ütlesin, et see on lihtsalt ilus nimi, aga ta tahtis rohkem teada, et kust ma seda nime esimest korda kuulsin. Nii ma siis ütlesingi talle ja ei arvanud, et sellest mingi probleem tuleb. Aga mu abikaasa sai päris pahaseks,» ütleb naine.

Mees pahandas, et naine oli nime valinud tegeliku inimesi järgi ja et see mees oli naise silmis seksikas. Mees arvas, et naine on sellest tegelasest siiani sisse võetud ja sellepärast oma lapsele tema järgi nime panigi. Lapse isa oli väga pahane, et naine kohe ei öelnud, kust nimi pärines.