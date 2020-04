VAATA SAADET ⟩ «Roaldi retked»: Saaremaalt pärit eestlanna inspireerivad seiklused jõudsid välja Mehhikosse

Saaremaalt pärit Age Salajõe jättis 17-aastasena kooli pooleli ja läks õnne otsima laia maailma. Ta elas aastaid Londonis ja New Yorgis kuniks maandus Mehhiko pealinnas Mexicos ning on sealtpeale teinud lennukat karjääri kogu Ladina-Ameerika disainimaastikul. Roald Johannson on tunnistajaks ühele järjekordsele inspireerivale elusaatusele ning veendub, et 33-aastane eestlanna on tõusnud oma disaini- ja kunstiprojektidega maailmas tipptegijate hulka.