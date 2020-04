Kuidas ja millega teksapükse pesta, et tuhmumist vältida

Teksariide eksperdid annavad nõu, millal on õige aeg pükse pesta ja kuidas seda teha nii, et materjal ei kahjustuks.

Unusta igasugused müüdid teksapükste mittepesemise kohta. Kui püksid on mustad, siis lihtsalt pane need pessu, aga mitte peale igat kandmist. Teksaseid tasub pesta siis, kui nad on just nii palju määrdunud, et enam kanda ei suuda. Pükse ei tasu just seetõttu tihti pesta, sest nad võivad oma värvitooni ja elastsuse kaotada.