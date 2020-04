Venno Loosaart tabas uus süüdistus: meelelahutaja pidas 13-aastase tüdrukuga nilbet kirjavahetust

Triinu oli nõus kõik need aastad hiljem Venno Loosaarega kohtuma, et nendest kirjadest rääkida. Loosaar kohtuda ei soovinud ja seda ei soovitanud tal teha ka tema advokaat. Triinu püüdis juhtumiga peale möödunud aasta jõule ka politseisse pöörduda, ent teemat polevat väidetavalt piisavalt tõsiselt võetud.

«Mul polnud vajadust kedagi karistada ja see jäi sinnapaika,» ütleb Triinu, miks politseisse pöördumisest asja ei saanud. Samas toonitab neiu, et kui Vennol on tõesti veidrad kalduvused, tuleks ta lastega töötamisest kõrvaldada.

Katrin Lustil õnnestus Venno Loosaarega Falgi pargis kohtuda, kus mees ütleb, et see pole tema kirjutatud tekst, mis Triinule laekunud. Loosaar arvab, et asja taga on prokurör, kes teda seksuaalses väärkohtlemises süüdistab. «See ei ole ju kõige parem prokurör. Ma olen seda meelt, et see on fabritseeritud prokuratuuri poolt,» ütleb Venno, viidates ringkonnaprokurör Arika Almannile.

Arika Almann FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Venno polevat «eidekenekehrast» meiliaadressi vähemalt kümme aastat kasutanud. «Seda kirjavahetust, mida mulle ette heidetakse, ei ole toimunud. Kõnealune neiu on minu jaoks tundmatu,» ütleb Venno Loosaar «Kuuuurijale» saadetud vastulauses. «Ma ei saa 100% kindlusega väita, et ma pole seda inimest kohanud, kuna minu töö iseloom on selline, et ma kohtun väga paljude inimestega,» jätkab Loosaar.

Loosaar ütleb, et temale ja ta advokaadile pole neid kirju näidatud, küll aga on võimaldatud nende kirjade IP-aadressid, mis ei ole näitleja IP-aadressitega seotud. «Lisaks soovin meenutada, et rohkem kui aasta tagasi toimus minu kodus läbiotsimine, mille käigus võeti ära kogu minu andmekandjate kogu. Sealhulgas lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, välised kõvakettad, CD-plaadid, DVD-plaadid, mälupulgad, mälukaardid. Neid uuriti põhjalikult, tehti ekspertiis nii allalaetud, üleslaetud, kustutatud failide osas ja midagi sellist nagu mulle ette heidetakse ei tuvastatud,» ütleb Venno Loosaar.

Ta lisab, et eelmine aasta pole talle seoses süüdistustega kerge olnud. «Mulle on pähe tekkinud väga palju erinevaid mõtteid. Peast on käinud läbi mõte, et võib-olla on see skandaal ellu kutsutud politsei ja prokuratuuri poolt. Selle eest, mida ma rääkisin jaanuari kuus «Õhtu» saates politsei ja prokuratuuri tegemistest,» ütleb Loosaar ja lisab, et võib-olla on ta ka üle reageerinud.

Igal juhul on Venno Loosaar arvamusel, et antud teema on ajendatud sellest, et võimendada tema ümber puhkenud skandaali, mis toimus eelmise aasta detsembris. «Ma väga loodan, et inimesed mõistavad, et tegelikult on selles loos kõige suuremad kannatajad minu perekond, minu lapsed, minu lähedased,» sõnab Venno, kes hoiab kohtuistungi lõpuni ja tulemuste selgumiseni madalat profiili.