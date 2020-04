RETSEPT ⟩ Jamie Oliveri oivaliselt maitsev Chilli con Carne

Pilt on illustratiivne.

Et uue nädala algus natukene sujuvamalt läheks, tutvustame sulle täna Jamie Oliveri versiooni oivalisestt Chilli con Carne retseptist. Kuuldavasti maitseb see roog kõige paremini alles teisel päeval ning on ideaalne uue töönädala alustamiseks.