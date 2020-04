Uruguay noormees jäi pandeemiavarju Eestisse: ma lihtsalt armastan seda riiki!

Pedro sai oma vahetusperega koheselt väga hea klapi ning kogu pere hoiab väga kokku. Ka Eesti kliima, koolisüsteem ja rahulik temperament sobis Uruguay vahetusõpilasele nii hästi, et nimetab Eestist nüüd oma teiseks kodumaaks ning soovib peale gümnaasiumi lõpetamist siia tagasi tulla, et jätkata õpinguid mõnes Eesti hinnatud ülikoolis.

«Mulle meeldib Eestis kõik, ma ei oska öelda miks, ma lihtsalt tunnen, et siin on kodu,» ütleb Pedro.

Kui ootamatult tuli uudis, et Hiinast alguse saanud viirus haarab aina suuremat osa maailmast, tuli õpilastel teha karm otsus: kas lahkuda ja lennata koheselt tagasi kodumaale, riskides teekonnal erinevate reisitõrgete ja viirusesse nakatumisega; või jääda Eestisse vahetuspere juurde ning jätkata õppimist interneti teel, pidades kinni karantiini karmidest reeglitest. Pedro otsustas kangekaelselt, et tema jääb.

«Minu Uruguay pere arvas samuti, et mul on parem jääda, sest nii pikk teekond koos viiruseohuga võib osutuda väga keeruliseks,» selgitab noormees. «​Vahetusõpilaste jaoks ei ole olukord just kiita, sest koolis käia ei saa, kuid minu vanemad usuvad, et ma suudan teha parima võimaliku otsuse.»