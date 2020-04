Kui sa satud mereõnnetusse ja jääd ellu, tunned ilmselt, et oled õnnesärgis sündinud. Kui sa oleksid üle elanud 1912. aastal Titanicu huku, hakkaksid ilmselt ookeanireise vältima. Seda aga ei teinud naine nimega Violet Jessop, kelle elus polnud mitte üks ega kaks, vaid suisa kolm suurt liinilaevahukku, mille ta kõik üle elas.

16-aastasena kolis nende pere Inglismaale ja tema ema asus tööle liinilaeva stjuardessina. Ta otsustas astuda ema jälgedes, kuid see ei läinud väga lihtsalt. Nimelt peeti naist liiga ilusaks, enamik laevadel töötavaid naisi olid aga vanemad ja ebaatraktiivsemad. Seega pidi Violet oma välimust muutma, et näha inetum välja. See küll ei mõjunud – laeval töötades sai ta suisa kolm abieluettepanekut.