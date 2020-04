Indoneesias hirmutavad inimesi koroonaviiruse eest kummitused

Tegemist pole aga paranormaalse nähtudega. Jaava saarel asuv küla kutsus appi «kummitused», et need aitaksid tänavatel korda luua. Riik on väga ebausklik ning nüüd loodetakse, et ebausule rõhudes püsivad inimesed turvaliselt kodudes ja hoiavad sotsiaalset distantsi.

Kummituslikke kogusid tuntakse nime all pocong. Nad on mässitud valgetesse surilinadesse, näod on puuderdatud ja silmad mustaks värvitud. Indoneesia folklooris esindavad nad surnute vangistatud hingi.

Kuid kui esimesed kummitused aprilli alguses välja ilmusid, oli efekt oodatust vastupidine – selmet kodus püsida, lootsid inimesed nüüd kummitusi näha ja läksid tänavatele. Ametivõimud muutsid taktikat ning nüüd on kummituste ülesandeks inimesi varitseda.

«Külaelanikud ikka veel ei tea, kuidas ohjeldada Covid-19 levikut,» ütles külavanem Priyadi Reutersile. «Nad tahavad elada normaalset elu, nii et on väga raske saada neid isolatsiooninõudest kinni pidama.»