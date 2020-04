Kevadine moepidu Tallinn Fashion Week toimub uuenenud viisil

«Väga palju on juttu sellest, et toetame kõike kodumaist – nüüd on viimane aeg vaadata kodumaise rõivadisaini poole,» ütleb Tallinn Fashion Weeki algataja ja korraldaja Anu Kikas. «Kõik armastavad eestimaist sõnades, nüüd on aeg tegudeks. Unustage kiirmoeketid ja külastage Eesti disainerite veebipoode, saate kindlasti nii mõnegi positiivse üllatuse osaliseks.»