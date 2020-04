RETSEPTID ⟩ Valmista ise: suitsukanamääre, kodune pähklikreem, herne- ja karulaugupesto

Pese ja kuivata ning lõika karulauk väiksemateks tükkideks. Rösti mandleid, piiniaseemneid või seedermänniseemneid kuival pannil maksimaalselt 3 minutit, kuni need muutuvad kuldseks ja aromaatseks. Jahuta! Püreesta hakitud karulauk, röstitud seemned või mandlid koos 4-5 spl õliga. Lisa segule vähehaaval ülejäänud õli (õli kogus sõltub sellest, kui paksu või vedelat pestot soovid). Lisa riivitud juust ning maitsesta soolaga.

Rösti sarapuupähkleid ahjuplaadile laotatuna 220-kraadises ahjus, kuni pähklid on pruunid ning aromaatsed. Jälgi hoolikalt, et pähklid kõrbema ei läheks! Lase neil umbes 5 minutit jahtuda ning seejärel hõõru pähkleid köögirätiku vahel nii kaua kuni koor on avanenud.