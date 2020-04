Asjad, mis juhtuvad su kehaga, kui sa kaotad töö

«Vahel inimesed mõtlevad – kuidas ma saan olla nii kurb, nii depressioonis, nii suures leinas lihtsalt töö kaotamise tõttu,» räägib psühholoog Lisa Orbé-Austin väljaandele Huffington Post. «Aga me kaotame palju tükke, millest me kohe arugi ei saa. Kokkuvõttes on see suur kaotus. Inimesed kogevad südamevalu, eriti siis, kui see kaotus oli ootamatu.»

Su keha ja meel võivad saata sulle mitmeid signaale, et töökaotus on mõjunud raskelt. Kui need sümptomid avalduvad, siis on hea rääkida arsti või terapeudiga ning püüda tagada ka töötuna endale kindel rutiin, palju meeldivaid hobisid ja vältida «kõik või mitte midagi» mõttelaadi.

Sa ei suuda magada või magad liiga palju

Üks märk, et töökaotus mõjutab su tervist, on unehäired. Sul on raske uinuda, raske magada, ärkad varem või magad kauem. Paar unetut ööd pole veel probleem, kuid asi muutub halvaks, kui see periood venib pikemaks.

Su vaimne tervis muutub kehvemaks

Mida kauem sa töötu oled, seda suurema tõenäosusega võib tekkida depressioon. Ole tähelepanelik, kui sul kaob huvi asjade vastu, mis sulle varem meeldisid ning kui sind kummitab tujutus, mis kestab kauem kui kaks nädalat. Aga see võib väljenduda ka agressiivsuses ja ärrituvuses.

Su iseloom muutub ja sa oled rahulolematum

2015. aastal tehtud uuringust selgus, et töötus muudab inimeste iseloomu. Iga töötuaasta lisandudes muutusid naised aina rahulolematumaks, mehed olid esimese kahe töötuaasta jooksul rohkem rahul, kuid muutusid pärast seda samuti aina rahulolematumaks. Üheks põhjuseks võib olla, et töötuelu alguses on inimesed meeldivamad ning loodavad saada uue töö, kuid mida aeg edasi, seda rohkem see lootus kuhtub ja ka iseloom muutub kibestunumaks.

Su keha valutab, tekivad peavalud ja seedehäired

Kui keha on stressis, on lihased pinges, sellest aga võivad tekkida peagi pea- ja seljavalud. Kuna meie aju on pidevas suhtluses meie seedesüsteemiga, siis pole haruldane, et ärevus toob kaasa seedehäired.

Su isu muutub märgatavalt