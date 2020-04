Üksikvanemale: nõuanded puhuks, kui sa haigestud koroonaviirusesse

Hea uudis on see, et kui su laps ei ole kemoteraapias või ei kannata astma all, siis võib võtta sama lähenemise kui gripi puhul, ütles dr Sachin Nagrani Huffington Postile. «Isoleeri end palju võimalik ja kanna maski, kui olete samas toas,» soovitas ta. «Desinfitseeri kõrge liiklusega alad – vannituba, köök, uksenupud. Tihe kätepesu on ääretult oluline.»

Vanemate jaoks, kes peavad hoolitsema beebide ja põngerjate eest, on kõige parem kaitse kanda maski ja pesta käsi. Kuid sellest hoolimata ei tasuks peljata abi paluda ka lähedastelt, rõhutab tervisespetsialist Marcus Plescia. «Ma saan aru, et on väga suur väljakutse end isoleerida, kui sa oled ainus hooldaja,» ütles ta. «Kuid lohutav on ehk teadmine, et praegu on näha, et haigus ei kujuta lastele tõsist ohtu.»

Koosta hädaabiplaan

Iga üksikvanem on erinevas olukorras. Mõned võivad olla põhilised hooldajad, kuid neil on partner, kes osaleb laste kasvatamisel. Kui see on ka sinul nii, siis rääkige omavahel, mida teha olukorras, kui sa jääd haigeks. Kui üks teist jääb tõsiselt haigeks, peaks lapse eest hoolitsemise üle võtma teine osapool.

Kui sa oled aga üksikvanem, kelle lapse elus pole eksi või kaaslapsevanemat, kes saaks lapse eest hoolt kanda, siis mõtle, kelle sa valiksid appi ja kes saaks ajutiselt su lapse eest hoolt kanda. Mõtle ka geograafilisele lähedusele. Vaata ka, kas kõik vajalikud dokumendid on korras.

Kanna enda eest hoolt

Lisaks kõigele on oluline mitte iseennast ära unustada. Stress ja ärevus võivad kuhjuda ning stressiolukorras on haigestumine kergem juhtuma. Keskendu sellele, mida saad antud olukorras kontrollida: saad tagada oma laste turvalisuse ja heaolu.