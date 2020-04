Lõpuks ometi! Johnny Depp liitus Instagramiga

A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp) on Apr 16, 2020 at 7:12am PDT

«See on minu esimene sotsiaalmeedia kogemus. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist teinud. Ma arvan, et siiani ei olnud mul selleks ühtegi konkreetset põhjust,» ütles Depp, keda kannustas Instagramiga liituma koroonaviiruse pandeemia.

Näitleja kutsus üles hoolima neist inimestest, kellel on praegu erakordselt raske: «Hoolimata tundest, et mõlemad meie käed on selja taha kinni seotud... on meie mõistus sidumata ja süda pole aheldatud – me saame hoolida».