Kingi oma jalgadele täiuslik pediküür vaid 5 lihtsa sammuga

Isegi kui sa ei ole professionaalne kosmeetik, on sul võimalik kodustes tingimustes oma jalgade eest korralikult hoolt kanda. Selleks, et seda kõike enda jalgadele kinkida, eemalda enne pediküüri algust oma küüntelt küünelakk.

Nüüd on kord küüneviili käes! Viili kõik jalalaba küljed. Viilimisel rõhu eriti kandadele ja päkkadele. Kui su jalgadele on tekkinud paksendid, soovitame need esimesena ette võtta. Viili kuni sinu jalanahk on muutunud taas ühtlaseks aga väldi naha kahjustamist.