10 märki, et sa oled armunud «nartsopaati»

Nartsissistidel ja sotsiopaatidel on ülikõrge ego, nad peavad end väga tähtsateks ning vajavad pidevalt imetlust ja kiidulaulu. Nende üks ühine joon on see, et nad suudavad teised inimesed ära lollitada – peaasi, et nad saaksid, mida nad tahavad, vahendeid valimata. Erinev on aga asjaolu, et «nartsopaat» ei suuda taluda kriitikat ning tema suurim hirm on jääda halba valgusse; sotsiopaadil on aga ükskõik, mida temast arvatakse.